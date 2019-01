Dårleg vêr hindrar søk i Tamokdalen tysdag

innenriks

Politiet og fleire aktørar skal møtast tysdag klokka 14 for å planleggje den vidare framdrifta i søket etter dei tre finske mennene og den svenske kvinna som blir antekne å ha omkomme i snøskredet førre veke, melder NRK.

Allereie måndag gjorde politiet det klart at vêrutsiktene tilsa at det først blir mogleg å fly inn i området og søke etter dei fire onsdag. To av dei er allereie lokalisert.

– Vêrprognosane tyder på at onsdag er det første tidsvindauga med flyforhold som gjer det mogleg å søke gjennom skredet på nytt frå helikopter, opplyste Troms politidistrikt.

Dei fire skiløparane er finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29). Dei var på topptur til Blåbærfjellet, og vart sist observert i 14-tida onsdag i førre veke. Etter nokre timar vart ein femte person i turfølgjet bekymra og melde frå til politiet.

(©NPK)