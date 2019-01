Bomstasjonane kan forsvinne – Datatilsynet gir grønt lys for GPS-måling

innenriks

Fleire politiske parti og bilorganisasjonar har lenge vore einige om at satellittbasert vegprising, der bilistane betaler for kor mange kilometer bilen køyrer, bør erstatte bompengar, skriv Aftenposten.

Eit slikt system kan erstatte avgiftssystemet vi har i dag med bompengar, drivstoffavgifter, eingongsavgift og trafikkforsikringsavgift. Ei utfordring har vore å vareta personvernet, men Datatilsynet meiner no at dette kan løysast. Det kan bety at vegprising kan vere på plass om fem-seks år.

– Ja, vi meiner utfordringa mellom vegprising og personvern kan løysast, seier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til Aftenposten.

– Det er allereie lansert interessante tekniske løysingar for eit nytt vegprisingssystem som tek innover seg utfordringane knytt til personvernet. Mykje av teknologien er allereie på plass, seier han.

Samferdselsdepartementet er i gang med ei utgreiing om vegprising, men førebels berre for tungtransporten. Thon foreslår at Stortinget set ned eit utval som skal greie ut ei heilt ny løysing for vegprising som tek omsyn til personvernet.

I regjeringsforhandlingane som no går føre seg på Hadeland, jobbar KrF og Venstre for at eit slikt utval skal bli del av ei ny regjeringserklæring. KrF leverte allereie i fjor haust eit representantforslag der partiet foreslår at Stortinget ber regjeringa greie ut og planleggje innføring av satellittbasert vegprising. Venstres Abid Raja sa nyleg at Venstre også ønsker å erstatte bompengar med vegprising så snart personvernsutfordringane er varetatt. Tysdag 8. januar er det høyring i Stortinget om saka.

(©NPK)