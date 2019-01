Andøy kommune beklagar at eldre fekk fiskebollar på julaftan

innenriks

Det var Vesterålen Online som først omtalte julemiddagen som vart levert heim til pleietrengande eldre i Andøy kommune i Nordland. Sidan er historia om julemiddagen vorte hyppig sitert, omtalt og delt.

– Eg drog heim til faren min for å vere saman med han nokre timar på julaftan. Då kunne han fortelje at kommunen hadde levert fiskebollar i kvit saus til middag. Eg hadde heldigvis med meg ein juletallerken med litt julemat, seier Irene Eilertsen til NRK.

Middagen var den same som vart servert bebuarane på Andøy bu- og behandlingssenter vesle julaftan. Eilertsen skreiv brev til kommunen, som ho førebels ikkje har fått svar på. I lokalsamfunnet har likevel reaksjonane strøymt på.

Beklagar

Andøy kommune beklagar matserveringa, og presiserer at av dei i underkant hundre personane som bur på institusjon og i omsorgsbustad i Andøy kommune fekk tilbod om julemiddag på julaftan, men fire personar som bur heime fekk ikkje det, og vart servert fiskebollar.

– Dette er sjølvsagt ikkje greitt. Vi er lei oss for at det skjedde, og tek hendinga på alvor, seier rådmann Kirsten Lehne Pedersen.

Ho legg til at den uheldige matserveringa kjem av fleire beklagelege omstende.

– Ikkje restar

– Det handlar ikkje om økonomi, men at rutinane ikkje har vore gode nok. Eg skjønner godt at folk reagerer. Vi skal no gå gjennom og endre rutinane slik at dette ikkje skjer igjen, seier rådmannen.

Kommunen understrekar òg at det ikkje var snakk om restemat, men mat som blir laga dagen før og blir vakuumpakka før han blir køyrd ut til brukarane.

