Svensk selskap vil grave etter gull på Finnmarksvidda

innenriks

Like før jul gav Direktoratet for mineralforvalting (DMF) selskapet utvinningsrett i Biedjovággi i Kautokeino. Gull- og koparførekomsten er så stor at det «vil gi eit positivt økonomisk bidrag», meiner DMF. Arctic Minerals AB meiner det ligg an til gruvedrift i 25 til 30 år.

– Vi ser for oss mellom 100 og 150 arbeidsplassar knytt til seg gruvedrifta. For resten av lokalsamfunnet kan dette gongast med tre som følgje av ringverknadene, seier styremedlem Hanne Markussen Eek i selskapet til NRK.

Utgreiing

– I løpet av 2019 skal vi innleie samtalar med kommunen om å starte arbeidet med ei konsekvensutgreiing, seier ho.

Fleirtalet i kommunestyret i Kautokeino har fleire gonger sagt nei til ny gruvedrift i kommunen. Fleirtalet har òg sagt nei til konsekvensutgreiing. Før ein eventuell start må planane gjennom eit omfattande saksarbeid som kan ta fleire år.

Vedtaket kjem overraskande på Kautokeino-ordførar Johan Vasara (Ap).

– Dette må eg undersøkje nærare. På generelt grunnlag kan eg seie at det er svært viktig med dialog i forkant, slik at ein unngår uvisse og frykt, seier Vasara til NRK.

-Urealistisk

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), kallar prosjektet urealistisk.

– Utvinning krev avtale med grunneigar. Det kan ikkje gjerast nokon inngrep i grunnen før selskapet har fått samtykke frå grunneigaren, påpeikar ho.

Grunneigar i området er Finnmarkeigedommen (FeFo) som i 2006 overtok eigedomsretten til 95 prosent av arealet i Finnmark frå Statskog.

I Finnmarkslova heiter det at grunn og naturressursar i Finnmark fylke skal forvaltast «på ein balansert og økologisk berekraftig måte til beste for innbyggjarane i fylket og særleg som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøving og samfunnsliv.»

(©NPK)