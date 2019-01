Over 37 millionar passasjerar flaug med Norwegian i fjor

innenriks

Talet på passasjerar steig med over 4 millionar frå 2017, til godt over 37 millionar i fjor. Passasjerauken var på 13 prosent for året som heilskap. I desember auka talet på passasjerar med 15 prosent, frå 2,4 til 2,8 millionar.

Men felles for året og månaden er at fyllingsgraden – delen flysete der det faktisk sit passasjerar når flyet er i lufta – gjekk markant ned: 6 prosentpoeng til 78,6 prosent i desember og 1,7 prosentpoeng til 85,8 prosent i 2018.

– Konkurransen i luftfarten har vore tøff også i 2018, og kombinert med høg oljepris og andre operative utfordringar har dette påverka resultata våre, seier konsernsjef Bjørn Kjos.

Selskapet har hatt ein betydeleg kapasitetsvekst også i 2018, med oppstart av 35 nye ruter, leveranse av 25 nye fly og ein stor auke i langdistansetrafikken, og dessutan fleire avgangar på fleire populære ruter, som frå London Gatwick. I tillegg sysselsette konsernet over 2.000 nye medarbeidarar, ifølgje ei pressemelding frå Norwegian.

– Norwegian har gjort betydelege investeringar dette året og går no inn i ein fase med betydeleg lågare vekst. Vi har justert ruteporteføljen og kapasiteten framover og har tilpassa ruteprogrammet til vintersesongen, understrekar Kjos.

(©NPK)