Mann innrømmer drap i Haugesund

Mannen har i tidlegare avhøyr knytt seg til hendinga, men har ikkje erkjent straffskyld opp mot sjølve drapshandlinga.

Kvinna vart funnen død etter ein brann, og obduksjonsrapporten har vist at ho truleg døydde av stikkskade.

Tidlegare har mannen nekta å ha drepe sambuaren, men i nye avhøyr måndag har han endra forklaring.

– Han gav i starten av avhøyret i dag uttrykk for at han ville endre forklaring, og har forklart at han står bak drapshandlinga mot sambuaren sin. Sikta har tidlegare forklart at han handla i nødverje og at hendinga var eit uhell, men dette har han no gått bort ifrå. Sikta har gitt ei nokså detaljert forklaring om hendinga. Ifølgje sikta har det vore ein krangel mellom han og avdøde før handlinga. Korleis han stiller seg til spørsmålet om straffskyld, og dessutan eventuelt motiv for handlinga, vil bli tema for vidare avhøyr, seier påtaleansvarleg Marte Engesli Lysaker i ei pressemelding.

I same pressemelding skriv politiet at det var 49 år gamle Anne Kari Bjelland som vart drepen. Namnet blir frigitt i samråd med dei pårørande.