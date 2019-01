Inga leiting i skredet i Troms måndag formiddag

innenriks

Også eksterne aktørar, som representantar for frivillige redningstenester, er med på møtet, får NTB opplyst måndag morgon.

Ifølgje NRK er det ikkje lovande vêrprognosar for dei neste par dagane.

– Det er framleis betydeleg skredfare i området. Vi skal no lage ein plan for å utnytte vêrvindauge som kjem, seier stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

Søndag formiddag gjorde politiet eit nytt forsøk på å ta opp att søket etter dei fire skituristane som truleg omkom i eit snøskred frå Blåbærfjellet. Eit helikopter frå Forsvaret letta og flaug like over skredområdet, men kunne ikkje setje mannskap på bakken fordi vêret vart for dårleg.

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl sa søndag til NTB at det først onsdag ser ut til å bli ordentleg gunstige leiteforhold.

– Måndagen er nok vanskeleg. Det er venta kraftig vind og snøbyer, så det er utfordrande vêrforhold. Utover tysdagen vil det bli noko betre, men noko vind og byer vil framleis kunne by på problem, seier han.

Dermed ser den beste dagen ut til å vere onsdag, for allereie torsdag er det venta eit nytt lågtrykk med aukande vind og aukande nedbør.

