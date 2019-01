Grønt lys for jakt på heile Slettås-flokken

innenriks

– Retten har i rettsavgjerd av i dag komme til at vilkåra for tiltak ikkje er til stades. Retten kom til at departementet har tolka lova riktig, skriv Oslo byfutembete i ein kommentar i samband med rettsavgjerda på måndag.

Det var NRK som først omtalte rettsavgjerda.

Dyrevernorganisasjonen NOAH tok Klima- og miljødepartementet til retten på grunn av vedtaket om å felle ulv innanfor ulvesona. Slettås-flokken er innanfor sona, og NOAH meiner vedtaket om å felle dyra er ugyldig.

NOAH bad samtidig byfuten i Oslo om å setje foten ned for ytterlegare jakt i ulvesona inntil domstolen har vurdert om vedtaket er gyldig. Det var dette byfuten avviste måndag.

To ulvar i Slettås-flokken vart felt 1. januar, same dag som jakta starta. Det er usikkert om det er fleire ulvar i flokken, men jakta kan bli teke opp igjen om det blir oppdaga spor.

Vedtaket frå 17. desember inneber at norske styresmakter for første gong har tillate jakt innanfor ulvesona. Grunngivinga var at Slettås-flokken var belastande å leve med for folk i området, og hensikta med å skyte flokken er å dempe konflikten rundt ulv.

Samtidig sa miljøminister Ola Elvestuen (V) nei til å skyte to andre flokkar innanfor ulvesona, nemleg Mangen i Akershus/Hedmark og Hobøl i Østfold. Rovviltnemndene ville at dei to flokkane skulle takast ut.