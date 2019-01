Toppar i regjeringspartia vil fristillast i abortsaka

innenriks

KrF går inn i regjeringsforhandlingane på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland med endring av abortlova som eit sentralt krav. Frå før har Venstre og Frp sett ned foten for å endre paragraf 2c i abortlova, som tillèt seinabort dersom fosteret er alvorleg sjukt. Torsdag sa KrFU-leiar Martine Tønnessen til NRK at KrF kan nøye seg med eit forbod mot såkalla tvillingabort.

No skyt Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen ned også dette kravet. Til Klassekampen seier ho at ho ikkje vil stemme for innstrammingar i abortlova. Ho forventar også at Frps stortingsrepresentantar blir fristilte i behandlinga av alle eventuelle endringar i abortlova, slik tradisjonen er i Frp.

– Frp fristiller alltid representantane sine i spørsmål knytte til abort og bioteknologi. Og eg har ikkje gitt nokon frikort til å forhandle vekk stemma mi, seier Bruun-Gundersen.

Ho påpeikar at sist denne saka vart diskutert Stortinget, var det berre éin representant frå Frp som opna for eit forbod mot fosterreduksjon.

Bruun-Gundersen får støtte frå Høgres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde når det gjeld forventinga om fristilling.

– Høgre har tradisjon for å fristille i slike spørsmål, og det forventar eg å få vere dersom det blir spørsmål om endringar av abortlova, seier Lunde til Klassekampen.

