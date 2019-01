Stortingets byggeskandale klar til bruk

innenriks

Vel 100 stortingsrepresentantar og tilsette frå fire parti får nye kontor når dei kjem på jobb måndag 12. januar.

Det har hatt sin pris. Prosjektet sprakk med over 1,2 milliardar kroner. Til slutt måtte både stortingsdirektøren og stortingspresidenten bytast ut.

Tone W. Trøen tok over presidentklubba frå Olemic Thommesen og har sidan i fjor vår styrt etter det sist oppjusterte budsjettet på 2,3 milliardar kroner. Men jobben er ikkje over, sjølv om nybygget og varemottaket er klart til bruk. No handlar det om å gjenreise respekten blant folk flest.

– Vi bur heldigvis i eit land med høg tillit – også til Stortinget. Men denne typen saker med så store kostnadsoverskriding kan bidra til å svekke den tilliten. Så håper eg han ikkje er svekt over tid, men noko vi kan reparere, seier Trøen til NTB.

Trygt og sikkert

Prinsens gate 26 er eitt av nabobygga til den historiske stortingsbygningen. Her er 7.770 kvadratmeter over seks etasjar pussa opp, samtidig som den gamle fasaden ut mot Wessels plass har fått stå.

Trøen nøler litt på NTBs spørsmål om det har vore verdt det.

– Eg, og eg trur heile Stortinget, er først og fremst glade for at vi no kan ferdigstille prosjektet. Det har vore svært krevande over mange år. No har vi fått eit funksjonelt, nyrestaurert bygg som er trygt og sikkert.

– Men har det vore verdt pengane?

– Det er vanskeleg for meg å svare ja eller nei på det spørsmålet. Dette har vorte eit trygt og sikkert bygg. Det viste seg også å vere eit svært komplisert bygg, noko eg også reknar med at evalueringa kjem til å vise.

Skal evaluerast

Under ei omvising med pressa fredag vart det opplyst at ein stor del av kostnadene har gått med til å auke sikkerheita. Mellom anna har vindauga fått dobbel sikring – eit tiltak som følgde av 22. juli-rapporten.

Aftenposten avdekte i fjor haust at det i tillegg til sjølve byggesprekken på 1,2 milliardar kroner, kjem ytterlegare 219 millionar i ekstrakostnader i samband med prosjektet. Kostnadene for oppgraderinga av Wessels plass er dessutan auka frå 11 til rundt 60 millionar kroner.

Trøen understrekar at byggeprosjektet skal evaluerast grundig. Sjølve fasiten for den endelege sluttrekninga kjem ein gong i 2019.

– Ein viktig lærdom er at eit liknande prosjekt i framtida skal få ei heilt anna organisering, seier ho.

Fakta om Stortingets byggeskandale

* Stortinget har pussa opp kontora i Prinsens gate 26 og bygd nytt post- og varemottak under Wessels plass og ny køyretunnel mellom varemottaket og Rådhusgata.

* Opphavleg handla prosjektet berre om å pusse opp kontora i Prinsens gate 26 og var berekna å koste 70 millionar kroner. Det utvida prosjektet var berekna å koste 1,1 milliardar kroner (mai 2014). Sluttsummen endar på rundt 2,3 milliardar kroner.

* Den siste store byggesprekken på 500 millionar kroner vart kjent i februar i fjor. Det enda med at både stortingsdirektør Ida Børresen og stortingspresident Olemic Thommesen måtte gå.

Fakta om Prinsens gate 26

* Sentrumsbygning frå 1881, som Stortinget overtok i 1977.

* 7.770 kvadratmeter fordelt på seks etasjar er ferdig pussa opp. Møteromma er lagt til den øvste etasjen.

* Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet og KrF flyttar inn heile eller delar av stortingsgruppene sine og tilsette frå måndag 12. januar.

* Inngangspartiet ut mot Wessels plass blir også hovudinngang for over 30.000 barn og unge som kvart år er på klasseomvising på Stortinget. .

* Gatene rundt byggeplassen er i ferd med å opne igjen. På Wessels plass forsvinn byggebrakkene i første kvartal. Så skal plassen oppgraderast til det Stortinget beskriv som «eit sikret, tilgjengelig og attraktivt byrom».

* Halvorsens conditori opnar ein gong før sommaren, og blir sjåande ut slik det gjorde ved opninga. Staden måtte stenge i samband med oppussinga, men nye leigetakarar har tatt over kontrakten for det som må seiast å vere ein institusjon i hovudstaden.

(©NPK)