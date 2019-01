Snøskredfare også på vegar og flatmark

innenriks

På Nord-Vestlandet er snøskredfaren no i store område gradert til det nest høgaste nivået. Det betyr at skreda kan bli store og nå langt.

I Møre og Romsdal gir høgare temperatur og mykje regn auka fare for naturleg utløyste skred. Dei einaste stadene i landet der det er stor snøskredfare (4) fredag, er i dette fylket. I nesten heile resten av landet er skredfaren no betydeleg (3), ifølgje varsom.no.

– I første rekke aukar dette faren for skred som kan ramme infrastruktur og bustader, sidan det ikkje er skivêr i desse områda akkurat no, seier Tormod Eldholm i skredressursgruppa i Røde Kors.

Gruppa har laga ein video der skredekspert Mats Hjelle gir tips til korleis publikum kan vurdere skredfaren i eit område.

Fredag er snøskredfaren aukande også i Indre Troms og Nord-Noreg. Faren for naturleg utløyste skred, altså skred som ikkje blir løyste ut av menneske, er aukande.

– Det som også er viktig å vite, er at naturleg utløyste skred òg kan skape farlege situasjonar i store område nedanfor bratta. Det har skjedd at menneske har vorte tekne av skred i nesten flatt terreng, i det såkalla utløpsområdet for skred, seier Eldholm.

(©NPK)