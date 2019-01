Politiet reknar med at sakna skiløparar er døde

innenriks

Dermed er statusen for aksjonen i Tamokdalen endra frå ein redningsaksjon til eit søk etter folk som truleg har omkomme. Bakgrunnen er at det fredag vart registrert signal frå to ulike skredsøkarar i området der det har gått eit stort snøras.

– Dette stadfestar teoriane våre om at dei sakna er teke av skredet. Det har no gått 38 timar sidan skredet gjekk. Når vi no har fått stadfesta at dei er teke av skredet, så reknar vi det ikkje lenger som sannsynleg at nokon av dei fire har overlevd, sa politimeister Astrid Nilsen i Troms politidistrikt på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

