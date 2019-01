Ingen leiting etter sakna skiløparar i Troms i helga

innenriks

– Det er bestemt at vi skal avslutte søket for kvelden. Det er ut frå ei vurdering om at vêrforholda er veldig skiftande, seier innsatsleiar John-Kåre Granheim til NTB.

– Vi må ha ein garanti for at dei personane vi set inn i skredområdet, også skal kunne takast ut på ein trygg måte. Den garantien har vi ikkje, og derfor tek vi ikkje sjansen på å setje folk av i skredet no, seier han.

Troms politidistrikt opplyser fredag ettermiddag at vêrutsiktene dei neste dagane gjer at arbeidet heller ikkje blir ført vidare i helga.

Har truleg omkomme

Statusen for aksjonen i Tamokdalen vart tidlegare fredag endra frå ein redningsaksjon til eit søk etter folk som truleg har omkomme. Bakgrunnen er at det er registrert signal frå to ulike skredsøkarar i området der det har gått eit stort snøskred.

Det vart fredag ettermiddag gjort forsøk på å fly skredhundar og mannskap inn i området. Tre ekvipasjar frå Norske Redningshunder stod lenge klare ved eit helikopter, men fekk ikkje komme inn i rasområdet.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer skredfaren slik er at ferdsel må avgrensast til eksisterande skredmassar. Den einaste moglegheita for å frakte mannskap inn og ut er helikopter, og innsatsen i skredområdet er derfor avhengig av flyforholda.

Dei sakna skiløparane er ei svensk kvinne og tre finske menn, alle i 30-åra.

Liten grunn til å tru at dei har overlevd

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssjukehuset i Nord-Noreg opplyser at det ikkje er rasjonelle grunnar til å tru at nokon av dei fire skiløparane har overlevd.

– Sjansen for å overleve i snøskred veit vi mykje om. Det finst ikkje haldepunkt for at nokon har overlevd i to døgn i denne typen snøras. Det er ikkje lenger meiningsfylt å leite, sa Gilbert på ein pressekonferanse tidlegare fredag.

Han la til at det truleg heller ikkje hadde vore mogleg for redningsmannskapa å redde nokon av dei fire. Gilbert sa at personar som blir teke av ras langt frå folk, må basere seg på å redde seg ut sjølv eller bli redda av kameratar dersom dei skal overleve.

– Redningsmannskap kjem ikkje fort nok fram, seier Gilbert.

100 timar

– Eit ras som dette er så stort og tungt at det ikkje er mogleg å overleve inne i snømassane i to døgn. Overlevingskurven for slike ras viser at det går minutt frå du er heilt gravlagt til du er død, seier overlegen.

Politiet reknar med at signala frå skredsøkarane inne i raset vil komme i inntil 100 timar til.

