Fleire tekne for fart og ruskøyring i 2018

Talet på fartsbøter auka med 20 prosent frå 2017 til 2018.

– Det er alvorleg. Fartsgrensene er sett av ein grunn, og at så mange i tillegg set seg bak rattet i rusa tilstand, er ikkje ønskt, seier sjefen for Utrykkingspolitiet (UP), Runar Karlsen, til P4.

Heile 5.500 bilistar mista lappen på staden for råkøyring. Talet på brot på fartsgrensene registrert av fotoboksar, såkalla ATK, var 78.050.

– Råkøyring er ei av årsakene til at vi framleis har for mange alvorleg skadde og omkomne i trafikken, seier Karlsen.

Politiet er likevel ikkje overraska over at fleire bilistar vart stansa av UP og måtte sveive ned bilvindauga i fjor.

– Dette er venta fordi vi har styrkt innsatsen på fart med fleire kontrollar, seier UP-sjefen.

Av dei 2.805 som vart tekne for ruskøyring av UP, mista berre 1.300 førarkortet.

– Det er fordi mange rett og slett køyrer i rus utan å ha førarkort. I tillegg tek vi nokre med låg promille, altså under 0,5, der ein ikkje med ein gong mistar førarkortet, seier han.

Totalt vart 9.649 førarar melde for ruspåverka køyring i 2018. Dette er ein auke på 10 prosent samanlikna med i 2017.

