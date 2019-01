Fleire ferjeavgangar kansellerte på E39 i Hordaland

innenriks

Avgangane frå Sandvikvåg klokka 11 og 12.40, i tillegg til avgangane frå Halhjem klokka 10.10 og 15.10, er innstilte. Det melder Vegtrafikksentralen Vest på Twitter natt til fredag.

Kanselleringane onsdag og torsdag kom som følgje av tekniske problem for Torghatten Nord, ferjeselskapet som frå 1. januar overtok drifta av sambandet.

Ifølgje Sysla har overtakinga av ferjesambandet gått alt anna enn knirkefritt. Ingen av dei fem ferjene selskapet bestilte til å trafikkere sambandet, har vorte leverte i tide. Selskapet leigde derfor inn fire ferjer. Onsdag oppdaga selskapet at reserveferja «Bastø III» hadde ein defekt ventil på ein motor, skriv NRK.

– Det var veldig synd at noko slikt skulle skje allereie på dag tre, men vi må tenke på sikkerheita til passasjerane. I det store og det heile synest vi det har gått bra. Det har vore nokre utfordringar, men vi tek det på strak arm for at publikum ikkje skal bli ramma, seier driftssjef Reidar Fredriksen.

E39 er hovudfartsåra langs vestlandskysten. Ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg blir brukt av mange pendlarar mellom anna til og frå Bergen.

Overfor NRK understrekar Torghatten at tre innleigde ferjer går som planlagt.

