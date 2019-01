Eirik Jensen: – Eg tør ikkje tenke på utfallet

innenriks

Tanken på 21 års fengsel er uuthaldeleg, sa Jensen i eit sjeldsynt intervju med pressa i ein pause i rettssaka i Borgarting lagmannsrett fredag.

– Eg tør ikkje å tenke på det. Eg tek ein dag av gongen. Viss det same skjer som i tingretten, er livet slutt, seier Jensen.

Held guarden oppe

Tysdag 15. januar er det etter planen klart for prosedyrane i saka. Ei veke seinare, tysdag 22. januar, legg lagdommar Kristel Heyerdahl fram rettsutgreiinga si før juryen trekker seg tilbake for å avgjere skyldspørsmålet.

Jensen har vore atskilleg meir framoverlent og førebudd i denne rettsrunden enn han var i tingretten. Mellom anna har forsvaret utarbeidd eigne tidslinjer som dei meiner motbeviser Cappelens påstandar om at Jensen hjelpte han med å innføre tonnevis av hasj.

– Her er det snakk om å halde guarden oppe. Det er no det blir avgjort, seier Jensen.

Riksadvokaten vitna

Fredag var riksadvokat Tor-Aksel Busch kalla inn som vitne, noko som er høgst uvanleg i ein norsk rettssal. Det var Busch sjølv som avgjorde at det skulle takast ut tiltale mot Eirik Jensen.

– Det er ikkje komme fram noko her i dag som endrar på avgjerda vår, sa Busch til pressa etter over to timar i vitneboksen.

I forklaringa si understreka han at det ikkje finst tilknytingspunkt mellom eit mykje omtalt, topphemmeleg nasjonalt prosjekt og tiltalen mot Jensen.

– Eg har god kunnskap om det nasjonale prosjektet, og eg har god kunnskap om den saka som blir ført her, og etter mi meining er det ingen berøringspunkt. Cappelens namn har aldri vore nemnt i samband med prosjektet, sa Busch.

Hemmeleghald vs. instruks

Eirik Jensen har forklart den omfattande kontakten med Cappelen mellom anna med at han brukte Bærums-mannen som «miljøinformant» i det nasjonale prosjektet. Hemmeleghaldet rundt prosjektet er òg grunnen til at han ikkje følgde informantinstruksen til politiet, seier han til NTB.

– Metodane i prosjektet er dei same som har vorte brukte overfor fleire andre informantar. Det interessante er at det frå 1998 til 2012 har vore akseptert å jobbe på denne måten. Men i denne saka, frå 2004 og fram til no, er det ikkje akseptabelt. Det er paradokset, seier Jensen.

Han har også forklart kodespråk og det å ha pengar tilgjengeleg som ein del av tryggingsopplegget. Under etterforskinga vart det funne rundt 30.000 kroner i ein vegg hos Jensen.

– Stor fare

Ei eiga rettsavgjerd forbyr omtale av det hemmelege prosjektet, som handla om å hente inn informasjon frå kriminelle kjelder og informantar. I retten fredag erkjente Busch at prosjektet innebar stor fare for dei involverte.

Prosjektet vart formelt avslutta i desember 2013, like etter at Asker og Bærum politikammer byrja å spane på Cappelen.

I utspørjinga av Busch fredag trekte Jensens forsvarar, John Christian Elden, fram dei mykje omtalte Ila-samtalane, der Cappelen for første gong forklarer seg om Jensens rolle. I samtalane går polititenestemennene frå Asker og Bærum politikammer langt i å garantere for velviljen til riksadvokaten overfor Cappelen.

Busch heldt på si side fast at han klart hadde avvist all spesialbehandling av Cappelen.

– Eg var heilt kategorisk. Eg sa at amnesti ikkje fanst i prosessen vår. Det kom ikkje på tale, og eg sa vi fekk sjå kva som kom i ein eventuell tilståingsrabatt, sa han.

Eirik Jensen antydar at åtferda til politimennene kan bli eit tema for ein eventuell anke til Høgsterett dersom han blir funnen skyldig i lagmannsretten.

