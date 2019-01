innenriks

Bustadprisane er no 2,8 prosent høgare enn for eitt år sidan.

– Etter flate bustadprisar gjennom hausten 2018, vart utviklinga i desember sterkare enn normalt, sjølv om dette ikkje bryt den underliggjande moderate trenden i marknaden, seier administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Noreg.

– I 2018 under eitt endar bustadprisutviklinga nasjonalt tett på nivå med lønnsveksten. Dette er bra for den finansielle stabiliteten og for norsk økonomi, seier Dreyer.