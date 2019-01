Aker BioMarine vurderer å anke Rimfrost-dom

innenriks

– Retten har lagt til grunn at posisjonen til seljarane var svakare enn vi vart fortalde. Vi vurderer no om vi skal anke, dette for å sikre verdiane og investeringane våre, seier kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes i Aker BioMarine til Dagens Næringsliv.

Striden mellom dei to selskapa gjeld den patentbeskytta teknologien på kriltrålaren Juvel, som vart tvangsseld då Emerald Fisheries gjekk konkurs. Rimfrost, som eigde krilreiarlaget, meiner dei også eigde patenta. Aker-selskapet meiner på si side at patenta følgde med i tvangssalet i mai 2017.

– Vi ønskte tilgang til ein driftsklar krilbåt med tilhøyrande teknologi for å styrke flåten vår og for å byrje umiddelbar drift. Vi og seljarane forstod det slik at kjøpet av Juvel inkluderte både båten og tilhøyrande produksjonsteknologi, seier Tennes.

Krilselskapet får fullt medhald i dommen, som vart kunngjort i Søre Sunnmøre tingrett fredag. Der heiter det òg at Aker BioMarine har tapt på alle punkt.

I tillegg blir Aker dømt til å dekke sakskostnadene for Rimfrost på 2,3 millionar kroner.

– Vi er svært tilfredse med dommen i tingretten. Dommen verkar grundig og solid fundert. Vi merker oss at retten ikkje har vore i tvil om resultatet, seier advokat Ronny Lund, som har vore prosessfullmektig for Rimfrost i saka.

