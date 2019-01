2018-vêret gav ekstreme kontrastar

innenriks

– Det er ingen tvil om at 2018 var eit heilt spesielt år, seier statsmeteorolog Bente Wahl til NTB.

Fredag la ho fram vêrstatistikken for i fjor. Han viser at snittemperaturen var 1,4 prosent over normalen, landet sett under eitt, mens nedbøren var akkurat på normalen for perioden 1961–1990. Likevel konstaterer Wahl at ho i sine 30 år som meteorolog aldri har opplevd eit liknande år.

– Det kjem ikkje av at det var mange ekstremvêr, men dei enormt store kontrastane, seier ho.

Vinteren på Austlandet var snørik og gav mange fine skidagar. Våren var sein og kald, deretter slo varme og tørke inn over Sør-Noreg og varte i fleire månader.

– Vi sende ut det første gras- og lyngbrannvarselet i mai. Det er ikkje så unormalt, men vi trudde vel ikkje at det skulle vare i tre månader.

Likevel blir juni månad, sett under eitt, rekna som ein våt månad. Det kjem av at landet vart delt i to, og landsdelane i nord fekk mykje nedbør.

Mange rekordar

Vêråret år gav seg utslag i eit utal rekordar. Det vart sett nye temperaturrekordar i 38 fylke. Tromsø opplevde den tørraste februaren og den våtaste junien nokon sinne. Bergen og Oslo fekk uvanlege sommartemperaturar i mai.

– Vi hadde heile 40 dagar der det var over 30 grader ein eller annan stad i landet. Det er spesielt, seier Wahl.

For bøndene baud tørkesommaren på store problem i Sør-Noreg, mens ein våtare junimånad berga Nord-Noreg frå den same tørken.

2018 vart ikkje prega av mange ekstreme stormar, sjølv om Cora med dei kraftige vindkasta sine feia over nordlege delar av landet i januar. Meir uvanleg var ekstremvêret Knut som ramma Sørlandet i september.

– Det var relativt heftig med kraftig vind, seier Wahl. Det mest unormale var likevel at eit slikt uvêr slo til på denne tida av året, og ikkje vinterstid.

Klimaendringar

Langvarig, stabilt høgtrykk var årsaka til den varme og tørre sommaren. Men Wahl kan likevel ikkje slå fast at vêrsystema er i endring, basert på 2018-vêret. Ein må ha statistikk over lengre periodar for å kunne slå fast slikt, påpeikar ho.

Wahl meiner likevel vêret i 2018 heilt klart passar inn i modellane til klimaforskarane om ein varmare klode.

– Ein får desse store kontrastane. Mønstera endrar seg. Vi får lengre periodar med tørke og regn. Det blir normalt når ein summerer, men det blir så store variasjonar, seier Wahl.

Hadde auka temperatur og nedbør fordelt seg jamt utover dagane i året, hadde det vore lettare å takle, påpeikar ho. Konsekvensane er mange: Snøskred, skogbrannar, avlingar går tapt og dyr får ikkje mat, mens brønnar går tomme.

– Det er sikkert mange som tenker at ein sånn sommar som vi hadde i 2018, vil vi ha igjen. Men vil vi eigentleg det? spør ho.

(©NPK)