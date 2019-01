Store skilnader i akuttbehandlinga av hjerneslag

innenriks

Ved akutt blodpropp, eller hjerneinfarkt, er det dokumentert at trombolysebehandling gitt tidsnok, reduserer funksjonshemning etter hjerneslag, skriv Dagbladet.

Trombolyse er ei medisinsk nemning for nedbryting av blodproppar ved hjelp av medisinar. Det finst fleire andre nyttige behandlingsmetodar for hjerneslag, men trombolysebehandlinga er best dokumentert for dei meste alvorlege hjerneslaga.

– Kva for ei akuttbehandling ein får dersom ein blir ramma av hjerneslag, kan ha tyding for resten av livet. Det er mykje som står på spel akkurat dei første timane, seier leiar Anne Hege Aamodt i Norsk nevrologisk forening. Ho er også overlege ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalet.

Kvart år blir 12.000 personar lagt inn på sjukehus med akutt hjerneslag i Noreg. Men om du får trombolysebehandling, kan avhenge av kvar du blir behandla. Ved sjukehuset i Mo i Rana fekk berre 5 prosent av relevante pasientar trombolysebehandling, mot 37 prosent ved Haukeland. Det er dei mindre sjukehusa i Noreg som òg ligg lengst unna landsgjennomsnittet i bruken av behandlinga.

– Variasjonen er for stor. Det er ikkje i samsvar med likeverdige helsetenester rundt om i landet, seier Aamodt, som ber om både ytterlege kvalitetskrav og desentralisering av behandlinga.

(©NPK)