Politiet ved rasområdet: – Tryggleiken kjem først

– Vi er interesserte i å komme i gang, men tryggleiken kjem først, seier innsatsleiaren til politiet, Roald Berntsen, til NTB.

Vêret og den store skredfaren gjer likevel at arbeidet ikkje kunne starte torsdag, dagen etter at skredet gjekk.

Dårleg flyvêr

– Som du ser, dårleg flyvêr. Det er ikkje noko helikopter her i dag i det heile, seier innsatsleiaren.

Det var torsdag ettermiddag kraftig snøvêr, og sikta var dårleg. Helikopter har stått klar både på Evenes, i Tromsø og på Banak. Håpet var å få søkt frå lufta etter skredsendarane som dei fire sakna har på seg.

Vêrmeldingane tilseier at det kan bli betre forhold for helikopter fredag.

– Då startar vi tidleg, for her i nord har vi berre eit lite vindauge med dagslys no, seier innsatsleiar Berntsen.

– Så lenge området ikkje er avklart som trygt for hjelpemannskapa, går vi ikkje inn, legg han til.

Utolmodig hund

Hunden Nico og føraren Kent Pedersen er blant dei som torsdag var i beredskap ved garden Olstad i Tomakdalen, klar til å setjast inn i leitinga. Hunden er tydeleg utolmodig.

– Han skjønner at når han får på seg «uniforma» si, så er det noko som skjer. Så han er klar, seier Pedersen.

– Det er ikkje vêret som er problemet, slik eg vurderer det. Vi trenar jo i verre vêr enn dette. Men det er skredfaren som er utfordringa no, seier hundeføraren.

Dei sakna er ei svensk kvinne og tre finske menn som var på topptur til Blåbærfjellet. Det er observert skispor som går inn i eit skred, men ingen har sett skispor ut av skredet.

