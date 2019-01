NBBL: Bustadprisane fall 0,3 prosent i fjerde kvartal

innenriks

Dei regionale tala viser ein oppgang i Oslo og Stavanger, og nedgang i Trondheim og Tromsø – og elles om lag uendra prisar.

Bustadprisane er prega av sesongmønster og fjerde kvartal er ifølgje Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) historisk eit svakt kvartal.

– Ein nedgang på 0,3 prosent er overraskande sterkt sett i lys av høg bustadbygging, renteoppgang og auka uvisse i internasjonal økonomi. I det store bildet kan vi konkludere med at bustadprisane har stabilisert seg og flata ut i 2018, seier administrerande direktør Thor Eek i NBBL.

For 2019 er NBBLs hovudscenario ei prisstiging på 4 prosent.

– Vi held til så lenge ein knapp på framleis god utvikling i norsk økonomi og trur på framleis bustadprisvekst i 2019. Men sjansen for at vi tek feil er større enn vanleg, seier Eek.

NBBL er interesseorganisasjonen for bustadbyggelag, og 41 bustadbyggelag er knytt til organisasjonen. Bustadbyggelaga forvaltar om lag 510.000 bustader i over 12.700 bustadselskap over heile landet.

