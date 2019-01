Hytter verd millionar gjekk opp i røyk på Voss

innenriks

Selskapet eig dei seks leilegheitene i hyttefeltet som brann ned, skriv Bergens Tidende.

Leilegheitene vart bygde i 2015 med ein marknadsverdi på 4 millionar kroner per leilegheit. Inkludert inventar gjekk verdiar for drygt 30 millionar kroner opp i røyk, ifølgje direktøren for selskapet, Øyvind Wæhle.

– Det viktigaste er at det ikkje gjekk liv tapt, seier han.

Voss Resort eig skianlegget i Bavallen og fem andre leilegheiter på staden. Dei driv i tillegg med eigedomsutvikling i området.

– Leilegheitskomplekset utgjer såleis ein mindre del av selskapet vårt. Bedrifta står ikkje og fell på dette. Men vi var fullbooka i heile vinter, så vi går nok på eit solid tap av leigeinntekter, seier Wæhle.

Store brannmannskap frå Voss, Granvin og Dale vart natt til første nyttårsdag sett inn i kampen mot brannen som var så kraftig at 88 personar måtte evakuerast. Dei fleste var lokale bebuarar som vart redda frå kraftig røyk, mens 29 av dei var utanlandske turistar, inkludert fem engelske familiar og to nederlandske, som budde i leilegheitene som brann. Ingen vart skadde.

