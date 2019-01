Bjørnland vil ta ekstremismen ved rota

innenriks

– Ekstremisme er ikkje eit stort problem i Noreg. Samtidig kan ein seie at problemet er alvorleg fordi det er svært farleg, sa Bjørnland i foredraget sitt under Samfunnssikkerhetskonferansen ved Universitetet i Stavanger torsdag.

Benedicte Bjørnland tek over som politidirektør 1. april etter å ha vore sjef for Politiets tryggingsteneste (PST) i vel seks år.

– 90 prosent av arbeidet i PST er førebyggande. Eg kjem til å ta med meg erfaringane mine som PST-sjef inn i jobben som politidirektør. Eg trur på kunnskapsbestemt førebygging, seier Bjørnland, ifølgje Stavanger Aftenblad.

I foredraget sitt viste ho til PST-studiar basert på 109 personar i det høgreekstreme miljøet og 137 i ekstreme islamistiske miljø i Noreg. Studiane viser at desse gruppene liknar einannan.

– Det viktigaste vi gjer i kampen mot rekruttering til slike grupper, er å dele kunnskap frå studiane med lokale styresmakter. Vi må vite kven som er sårbare, og vi må setje inn tiltak så tidleg som mogleg, seier ho.

Under foredraget peika Bjørnland på at norske styresmakter fangar opp statsborgarar som har reist til konfliktområde for å krige, og at desse blir stilt for retten i Noreg.

– Strenge straffer åleine vinn ikkje denne kampen. Høge strafferammer kan, slik eg ser det, vere eit dilemma i det førebyggande arbeidet. Det er dei som står nærast, som oftast fangar opp om sonen eller dottera er i faresona. Strenge straffer kan gjere det vanskelegare for dei å ta kontakt med styresmaktene. Målet vårt er likevel å nå desse personane allereie før det blir gjort lovbrot, seier den påtroppande politidirektøren.

