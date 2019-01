Berging av havarert trålar på Svalbard kan ta lang tid

innenriks

Trålaren gjekk på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard 28. desember. Ingen av mannskapet på 14 vart skadde i grunnstøytinga, og alle vart evakuerte. Natt til torsdag nådde kystvaktskipet fram til staden, skriv Sunnmørsposten.

– Fartøyet ligg som då vi observerte det sist med helikopter. Det blæs sterk kuling frå sør med is i området. Det er ikkje forsvarleg å setje folk om bord no, men vi håper å få gjort det i dag eller i morgon, seier Petter Mortensholm i beredskapsavdelinga i Kystverket.

Det har ikkje komme nokon rapportar om forureining frå trålaren, som har 300.000 liter marin diesel om bord. Kystverket skal no sjå om det er mogleg å dra fiskebåten av grunn, eller kva som elles må gjerast for å berge han.

KV Svalbard låg til kai ved kystvaktbasen på Sortland i Nordland, vel 100 mil sør for Longyearbyen, då Northguider gjekk på grunn. Derfor har det teke fleire dagar å komme fram til staden.

Om bord i kystvaktskipet er representantar frå det nederlandske bergingsselskapet Ardent, Kystverket, reiarlaget, isekspertise og dessutan folk frå Sysselmannen på Svalbard, skriv Teknisk Ukeblad.

Dei vil ta seg om bord for å vurdere skadeomfanget og planlegge ein bergingsoperasjon av skipet. Fartøyet ligg for augneblinken stabilt med ei slagside på cirka 15 grader. Kystverket reknar med at skipet står trygt og ikkje vil søkke ytterlegare.

Seniorrådgivar Rune Bergstrøm i Kystverkets Beredskapsavdeling trur det vil ta lang tid å berge fartøyet, som er rundt 55 meter langt og har ein bruttotonnasje på 1.792 tonn.

Torsdag bles det 35 til 40 knop i området. I tillegg kjem drivis og 10 minusgrader.

(©NPK)