Børsen enda med oppgang torsdag

innenriks

Equinor var mest omsett og steig 1,49 prosent, følgd av Telenor (+1,45), DNB (+2,74), Mowi (-10,3) og Norsk Hydro (-0,44).

Olav Thon Eiendomsselskap steig mest og hadde ein oppgang på 6,93 prosent, mens Nordic Semiconductor plasserte seg i botn med ein nedgang på 5,50 prosent.

Mens dei amerikanske hovudindeksane enda med oppgang onsdag, sokk dei både i Europa og Asia torsdag. DAX 30 i Frankfurt fall 1,48 prosent, FTSE 100 i London sokk til 0,49 prosent og CAC 40 i Paris slutta med eit fall på 11,55 prosent.

Kursutviklinga kan sjåast i samanheng med ei melding frå Apple onsdag kveld der det kom fram at selskapet har slite med omsetninga i Kina i det siste. Meldinga sende aksjen rett ned og påverka marknadene i Asia.

– Dette har skapt uro blant mange investorar, då det kan indikere svakare vekstimpulsar globalt, skreiv Roger Berntsen i Netfonds i eit notat torsdag morgon, ifølgje E24.

Oljeprisen steig noko torsdag ettermiddag. Nordsjøolje vart omsett for over 55,13 dollar fatet i London, ein oppgang på 0,4 prosent. Amerikansk lettolje var omtrent uendra og vart omsett for 46,52 dollar fatet i New York.

Oljeprisane har stupt nesten 40 prosent sidan tidleg i oktober i fjor. Fallet kjem særleg av at investorane fryktar redusert etterspørsel frå Kina og andre større marknader.

(©NPK)