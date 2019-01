Tre av ti vil ete mindre raudt kjøtt

innenriks

Sentio Research Noreg har gjennomført ei undersøking på oppdrag frå Nationen og stilt spørsmålet: «Verdshelseorganisasjonen åtvarar mot å ete for mykje raudt kjøtt. Planlegg du å redusere inntaket av raudt kjøtt i 2019?».

Blant det representative utvalet svarar heile 67 prosent at dei ikkje har planar om å ete mindre raudt kjøtt, endå så trendy det har vorte. 29 prosent seier dei har kuttplanar.

Menn på landsbygda er dei som i minst grad har planar om å kutte ned på kjøttetinga, mens kvinner i Oslo ligg i andre enden av skalaen.

Seniorforskar Egil Petter Stræte ved Ruralis slår fast at det uansett er supertrendy å redusere kjøttinntaket og påpeikar at folk i byane oftare heng med på trendar. I tillegg til at det lenge har vore påpeika at det er bra for helsa, blir det no framheva to nye poeng.

– Den nyaste trenden handlar om at ein reduksjon i forbruk av raudt kjøtt er bra med tanke på klimagassutsleppa og dermed positivt med tanke på klimaendringane, seier Stræte.

– Det tredje er i eit globalt utjamningsperspektiv, som handlar om fordelinga av gode i verda, at forbrukarane vil redusere kjøttforbruket i solidaritet med andre land, seier han.

