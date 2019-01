Syversen vil sjå tydelege KrF-avtrykk

innenriks

Han er tydeleg på kva som må til for at eit sterkt splitta parti skal kunne gå inn i statsminister Erna Solbergs (H) regjering.

– Vi må sjå tydelege KrF-avtrykk i det som blir forhandla fram. Det er eit samla resultat som avgjer om vi kan anbefale noko eller ikkje, seier Syversen til NTB før forhandlingsstarten.

Forhandlingane mellom regjeringspartia Høgre, Framstegspartiet og Venstre og KrF starta på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland onsdag ettermiddag.

I strålande vintervêr og sol kom forhandlarane i tur og orden til hotellet. Verken Venstre-leiar Trine Skei Grande eller Frp-leiar Siv Jensen stoppa for å snakke med pressa på veg forbi politisperringane.

Dei fire partia skulle møte pressa til ei kort orientering før dei sette seg rundt bordet.

Ikkje æresrunde

Syversen er ikkje med i sjølve forhandlingsdelegasjonen, men sit saman med partileiar Knut Arild Hareide i den viktige referansegruppa til KrF.

Både Hareide og KrFs forhandlingsleiar Kjell Ingolf Ropstad har vore tydelege på at partiet ikkje går i regjering same kva det kostar.

– Med det meiner vi at vi sit med eit forhandlingsutgangspunkt. Men det som skjer her oppe, vil avgjere om vi kjem i mål eller ikkje. Det er ikkje slik at ein har ein æresrunde her oppe for syns skyld. Dette blir reelle og eg trur òg til dels litt tøffe forhandlingar, seier Syversen.

Dei fire partia brukte vekene før jul til sonderingar med mål om å komme i gang med formelle forhandlingar.

– Godt utgangspunkt

Venstre-nestleiar Terje Breivik, som er med i forhandlingsdelegasjonen til partiet, meiner utgangspunktet for å lykkast er godt. Han viser til KrF og Venstres «nære og gode samarbeid dei siste fem åra». KrF og Venstre hadde ein samarbeidsavtale med regjeringa i den førre stortingsperioden.

– Vi har god erfaring med å forhandle og samarbeide med KrF. Men viss KrF eventuelt skal inn i regjeringa, er det naturleg at det blir vist i plattforma, seier han til NTB.

Breivik viser til at Jeløya-plattforma, som dagens regjering styrer etter, er eit godt utgangspunkt, men legg til at Venstre har ambisjonar om å styrke satsinga på klima, grøn vekst og næringspolitikk.

– Ikkje særbehandling

Statsminister Erna Solberg (H) avviser før forhandlingsstarten å gi enkeltparti særbehandling.

– Eg må ta særleg omsyn til at vi kjem i mål med eit resultat som faktisk gjer Noreg betre i åra som kjem, sa Solberg i Politisk kvarter i NRK onsdag.

Det er uklart kor lenge forhandlingane kjem til å vare, men for eitt år sidan sat Høgre, Frp og Venstre saman i eit par veker for å bli einige.

Solberg forlèt sjølv samtalane for ein periode når ho om få dagar reiser til India.

Problemsaker

Abort, barnetrygd, innvandring, taxfree-sal, klimaavgifter og innvandring er nokre av nøttene som dei fire partia må knekke.

Før forhandlingane har Solberg komme med ei klar åtvaring om at nye reformer og tiltak ikkje kan betalast med høgare skatt eller auka pengebruk. Omprioriteringar må ikkje ramme den overordna politikken, nemleg jobbskaping og grøn omstilling, understrekar ho.

Finansminister og Frp-leiar Siv Jensen har trua på semje, men har likevel vore tydeleg på at prosessen stoppar opp viss dei tre gamle regjeringspartnarane Høgre, KrF og Venstre skulle samle seg om noko Frp finn uetande.

