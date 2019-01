OBOS-prisane ned 1,7 prosent i desember

innenriks

Prisauken i fjor blir sett på som ei korrigering av utviklinga i 2017, då prisfallet var 11,8 prosent.

– Det er ein noko usikker marknad, men anslaget våre tilseier at bustadprisane vil auke også i år, men med store variasjonar frå månad til månad. Når vi går ut av 2019, trur vi bustadmarknaden i Oslo-området vil ende på ein prisvekst på rundt 4 prosent, seier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Gjennomsnittleg kvadratmeterpris for brukte OBOS-bustader i Oslo-området var 59.674 kroner i desember, drygt 6.800 kroner meir enn for landet sett under eitt.

Normalt blir rundt 30 prosent av OBOS-bustadene omsett ved at medlemmene nyttar seg av forkjøpsretten. I 2017 var delen 20,9 prosent, mens han steig til 22,6 prosent i fjor. Eit godt utval av bustader på marknaden blir vurdert som ei viktig årsak til at forkjøpsretten ikkje blir brukt like ofte som normalt.

