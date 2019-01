Mattilsynet jaktar aggressiv rev i Alta

innenriks

Reven sneik seg innpå den ti månader gamle babyen som låg og sov i ei barnevogn. Reven gav babyen kloremerke på det eine kinnet, skriv iFinnmark.

– På grunn av den unormale og aggressive åtferda til reven er det viktig at vi får tak i han. Vi vil sende han til Veterinærinstituttet, slik at han kan undersøkast for skabbmidd og andre sjukdommar, inkludert rabies, seier fungerande avdelingssjef May-Tove Iversen i Mattilsynet i Finnmark.

Viltnemnda hjelper Mattilsynet med å finne og avlive reven. Mattilsynet oppfordrar folk til å ta kontakt med dei dersom dei observerer ein rev med mistenkeleg åtferd i Alta og omland. Dyreeigarar i området blir også bedt om å vere ekstra merksame.

– Skulle dyret ditt vise symptom på skabb, slik som sterk kløe, bør du ta kontakt med dyrlegen, seier Iversen.

