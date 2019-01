Luftambulansen testar ny hjerneskannar

innenriks

Hjerneskannaren Strokefinder skal etter planen testast på 500 pasientar. I testperioden blir pasientane skanna, men behandlinga blir ikkje sett i gang før dei har vore gjennom CT-undersøking på sjukehus. I lengre perspektiv er håpet at skanning gjer at diagnose kan stillast undervegs til sjukehus, riktig behandling kan veljast og bli igangsett.

– Viss denne verkar slik vi håpar, kan det revolusjonere hjerneslagbehandlinga. Dette kan bli like viktig for hjerneslag som EKG vart for hjarteinfarkt, seier Øyvind Østerås, avdelingsleiar for akuttmedisin i Helse Bergen til Bergens Tidende.

Kvart år blir 12.000 personar lagt inn på sjukehus med akutt hjerneslag i Noreg. I ni av ti tilfelle er det forårsaka av ein blodpropp. Trombolyse kan vere effektiv behandling. Det er likevel viktig å komme raskt i gang, og her kan ein berbar skannar spele ei viktig rolle.

Equinor har bidrege med 2,5 millionar kroner til innkjøp av seks skannarar og har òg vorte medeigar i selskapet som står bak Strokefinder.

– Hjerneslag er den meste alvorlege sjukdommen vi ikkje kan gjere noko med offshore, seier Atle Houg Ringheim, Equinors sjef for helse og ­arbeidsmiljø på norsk sokkel.

