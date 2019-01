Fleire fjellovergangar er opne igjen

innenriks

Ved 5-tida onsdag morgon melde Vegtrafikksentralen at både riksveg 52 over Hemsedalsfjellet og riksveg 13 over Vikafjellet var opna igjen for trafikk.

– Betre vêr gjer at alle hovudvegane mellom aust og vest har kunna opne, seier trafikkoperatør Ove Amundsen ved Vegtrafikksentralen Vest til Bergens Tidende.

Tysdag kveld vart det meldt om kolonnekøyring på riksveg 7 over Hardangervidda frå klokka 21. Natt til onsdag vart likevel riksveg 7 opna for trafikk igjen, opplyste Vegtrafikksentralen ved 4-tida.

Tre velta

Fleire fylkesvegar på Vestlandet vart tysdag stengde som følgje av velta tre over vegen, både fylkesveg 366 i Osterøy og 390 i Lindås. Også i Sogn og Fjordane og Trøndelag førte sterk vind og uvêr til stengde fylkesvegar på grunn av velta tre onsdag morgon.

Riksveg 15 over Strynefjellet er framleis stengd, på grunn av rasfare og uvêr, mens fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet også er stengd på grunn av vêret. Fylkesveg 53 mellom Tyin i Oppland og Årdal i Sogn og Fjordane er framleis stengd.

Riksveg 3 over Kvikne og E6 over Dovrefjell opna seint tysdag kveld igjen etter at begge vegane var stengde samtidig ein periode. I fleire timar var alle vegar mellom Austlandet og Midt-Noreg stengde.

Europaveg 69 på strekninga Skarsvåg og Nordkapp er stengd på grunn av uvêr, og fylkesveg 8 er stengd mellom Oppedal og Hest i Sogn og Fjordane på grunn av steinras. Klokka 10 onsdag formiddag vil Vegvesenet komme med ny vurdering.

E6 stengt

Vinden skapte òg utfordringar lengre sør på E6, som var stengd ein periode ved Minnesund natt til onsdag.

– Vinden gir utfordringar også i låglandet. E6 er no stengd for trafikk frå Boksrudkrysset i Akershus til Uthuskrysset i Hedmark. Årsaka er sterk vind over Minnesund bru, opplyste Statens vegvesen ved 01-tida natt til onsdag.

Onsdag morgon var E6 opna igjen.

