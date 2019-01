Dei fleste husstandane har fått tilbake straumen

innenriks

Dei siste dagane har uvêr og kraftig vind ført til ei rekke problem på Vestlandet, Sør-Noreg og Midt-Noreg. Vinden har blåse fleire tre over vegar og straumlinjer. Dette har ført til både trafikkproblem og straumbrot.

Så mange som 75.000 husstandar har vore utan straum dei siste to dagane, ifølgje eit estimat frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Mange av kundane til Eidsiva Energi i Hedmark og Oppland har opplevd straumbrot, og nærare 23.000 av kundane deira vart ramma i kortare eller lengre periodar natt til onsdag. Talet på kundar utan straum var onsdag kveld redusert til 20.

Lokalisere feil

– Vi har sett inn to helikopter som ser over linjene i Hedmark, der det har vore flest feil. Det gjer det enklare å lokalisere utkoplingane slik at bakkemannskapa raskt når fram. Eg håper og trur vi har fått fiksa opp i dette i ettermiddag, sa kommunikasjonsansvarleg Ragnhild Børresen Abrante hos Eidsiva Energi til NTB onsdag formiddag.

Tysdag kveld og natt til onsdag vart over 40.000 av Hafslund-kundane i Oslo, Akershus og Østfold ramma av straumbrot.

Tre som bles over linjer, førte til straumbrot, spesielt på Romerike.

Straumen tilbake

Onsdag formiddag var likevel straumen tilbake.

– Alle har no fått tilbake straumen med unntak av nokre få som har ein lågspentfeil, altså den siste linja inn i husstanden. Dette gjeld ikkje mange, og vi har sett inn ekstra beredskap for å rette opp feila, sa kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett til NTB onsdag formiddag. Han la til at lågspentfeila skulle vere retta opp gjennom dagen.

Også kraftselskapet BKK på Vestlandet har slite med straumbrot, og på det meste var 12.000 av kundane deira ramma. Onsdag kveld var 51 husstandar framleis utan straum.

