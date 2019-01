7 millionar kroner skal gi fleire kvalifiserte grunnskulelærarar

innenriks

I ei pressemelding opplyser Kunnskapsdepartementet at regjeringa no gir over sju millionar kroner til utvikling av nye ordningar som interesserte lærarar etter planen skal kunne delta i frå hausten 2019. Desse ordningane gjeld lærarar som har byrja på ei lærarutdanning, men som ikkje har fullført og dermed ikkje oppfyller krava for tilsetting.

Berekningar frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Noreg kan komme til å mangle mange grunnskulelærarar innan 2040. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å anbefale moglege ordningar som kan skaffe skulen fleire kvalifiserte lærarar, spesielt lærarar som kan undervise elevar i 1.–4. trinn, der det er dårlegast rekruttering.

Styrkjer Nord-Noreg

Nord universitet og Universitetet i Tromsø får til saman 2,3 millionar av satsinga til regjeringa. Mangelen på kvalifiserte lærarar er spesielt stor Nordland, Troms og Finnmark, der delen ukvalifiserte lærarar i skulen er 8,6 prosent.

– Vi må sørgje for at mange fullfører studiet, og vi må våge å tenkje nytt om korleis vi kan få dei som fell frå undervegs, tilbake til skulebenken. Det vil gi fleire dyktige lærarar i skulen, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

SSB får 0,7 millionar kroner til å kartleggje kompetansen til tilsette i undervisningsstillingar som ikkje har godkjent lærarutdanning.

Skal vere lærar for alle

Universitet i Sør-Aust Noreg (USN) får 2,5 millionar kroner til å prøve ut ei ny ordning som vil gi lærarar moglegheit til å få såkalla «dobbelt kompetanse». Det inneber at dei får moglegheit til undervise på alle trinn i grunnskulen. Ordninga er basert på at det i dag er overskot av lærarar med kompetanse til å undervise på 5.–13. trinn og betre rekruttering til grunnskulelærarutdanninga for 5.–10. trinn enn for 1.–7. trinn. Universitets- og høgskulerådet får 2 millionar kroner og skal jobbe saman med USN for å vurdere kva for ein tilleggskompetanse lærarar som er utdanna for 5.–13. trinn, vil trenge for å undervise elevar på 1.–4. trinn.

– Vi skal ha ein skule der elevane møter dyktige lærarar med solid kompetanse, og der elevar som slit, får hjelp tidleg. Derfor prøver vi ut nye ordningar som vil gi fleire kvalifiserte lærarar i skulen framover, siger kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

