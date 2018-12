Tromsø tener milliardar på nordlyset

innenriks

Turistane i Tromsø brukte 2,3 milliardar kroner i byen i fjor, ifølgje ein analyse frå Menon Economics, skriv Dagens Næringsliv.

Ifølgje analysen brukte turistane 150 millionar på nordlyssafari og andre opplevingar, 700 millionar på overnatting og ein milliard på servering og varehandel.

– Tilreisande vil ha ei unik oppleving, og ikkje noko er meir unikt enn nordlys. Vi har ikkje nøyaktige tal, men trur at for 85 prosent av turistane så er nordlyset årsaka til at dei kjem til Tromsø, seier Tromsøs reiselivssjef Chris Hudson til avisa.

Hudson trur lett tilgang på nordlys og andre opplevingar gjer at folk reiser til «Nordens Paris» og bruker pengar i byen.

Om lag 80 til 100 selskap tilbyr nordlysturisme i Tromsø, skriv DN.

(©NPK)