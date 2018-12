Mann i Sandnes sikta for å ha drepe sin eigen far

innenriks

Den sikta har vedgått at det var han som drap ein mann i 50-åra i leilegheita hans på Austrått i Sandnes natt til vesle julaftan. No stadfestar politiet at drapsofferet var faren til gjerningspersonen.

Stavanger Aftenblad har som fleire andre redaksjonar kjent til relasjonen mellom gjerningsmann og offer, men har venta med å publisere opplysningane. Grunnen er at dei næraste pårørande, som skal ha vore i Marokko, ikkje har vore varsla om dødsfallet.

– Interpol-kontoret i Rabat i Marokko varsla dei pårørande i går kveld, seier Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgivar i Kripos.

Sonen ringde politiet nokre minutt over fem om morgonen vesle julaftan og vart arrestert kort tid etter. Sjølv om han har vedgått drapet, har han ikkje teke stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Han har gitt ei samanhengande forklaring om alt. Det neste avhøyret blir meir detaljorientert, og då må politiet finne ut kva dei ønsker å snakke meir med han om, seier forsvararen til mannen, advokat Vegard Bråstein, til Aftenbladet.

(©NPK)