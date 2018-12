Leiketøygigant er konkurs

innenriks

Selskapet vart slått konkurs etter krav frå styret, og kjem etter eit svakt julesal, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Top-Toys administrerande direktør Per Sigvardsson fortel at selskapet hadde komme langt i arbeidet med å legge rammene for ein rekonstruksjon av selskapet, men på grunn av det sviktande julesalet var dei nøydde til å innsjå at Top-Toy ikkje lenger er i stand til å halde fram.

Ifølgje selskapet er bakgrunnen for den alvorlege situasjonen for Top-Toys auka digitalisering, fleire konkurrentar og endra leikevanar hos barn. Det er no Kuratel som har fått i oppgåve å realisere flest mogleg verdiar.

– Vi innleier ein dialog med kreditorane om korleis vi skal handtere buet, men kan opplyse om at visse butikkar kjem til å halde ope, slik at kundar kan byte varer til andre varer fram til utgangen av desember, seier advokat Søren Aamann Jensen, som saman med advokat John Sommer Schmidt er peika ut som kuratorar.

Verksemda til Top-Toys i Noreg, som består av butikkane Toys R Us og BR-leker, hadde i starten av 2017 over 330 tilsette. Konkurskravet fører til at over 300 norske leiketøysbutikktilsette mistar jobbane sine.

Butikkjeda vart grunnlagt i 1948 og har 881 butikkar i USA og 65.000 tilsette globalt. I USA og fleire andre stader i verda har Toys R US stengt eller selt alle butikkane sine. I USA har opp mot 33.000 jobbar vorte ramma.

(©NPK)