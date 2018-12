Valdsforskar meiner Sandnes-sikta kan ha vorte driven til drap

innenriks

Ein mann vart funnen død i bydelen Austrått søndag morgon, søraust for Sandnes sentrum, etter at sikta sjølv ringde politiet. Den sikta er i 20-åra og er varetektsfengsla i fire veker. Han har erkjent drapet, men ikkje teken stilling til spørsmålet om straffskuld.

– Han legg ut bilde av våpen og seier tydeleg ifrå om kva som vil komme. Samtidig er det personar rundt han som seier ein er feig og at ein ikkje tør å gjere dette. Her blir det sett i gang gruppedynamiske mekanismar som er veldig farlege, seier Ragnhild Bjørnebekk til Vårt Land.

Valdsforskaren seier nettforum kan bidra til å drive menneske til å gjere alvorlege handlingar, dersom dei allereie har ein føresetnad for å gjere det. Ho meiner det er tydeleg at aktiviteten på nettforumet har bidrege til ei eskalering for den sikta mannen.

– Dei fleste har sterke bufferar mot å gjere slike handlingar. Men for dei som allereie har ein føresetnad for å gjere kriminelle handlingar, kan internett og ulike forum bidra til at dette eskalerer, seier ho.

Ifølgje Bjørnebekk er ikkje drapstankane noko som oppstår plutseleg, men er i staden noko ein har tenkt på i lang tid.

– For nokon handlar det om å byggje status, for andre er det hemn eller æresrelaterte motiv. Samtidig er den etiske refleksjonsevna låg. Då er det alvorleg at ein har ei gruppe som kan oppfordre deg til å gjennomføre det, seier ho.

