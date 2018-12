Equinor meiner det vil vere ulønnsamt å sende Castberg-olja via Nordkapp

innenriks

Oljeselskapa meiner det er meir lønnsamt å sende olja rett frå felta til internasjonale marknadar. Konklusjonen er at samfunnet vil tape over 2 milliardar kroner på oljeomlasting ved ein nedskalert terminal ved Nordkapp, skriv Dagens Næringsliv.

I ein fersk stortingsproposisjon frå Olje- og energidepartementet heiter det at ingen av dei utreisa løysingane står fram som samfunnsøkonomisk lønnsame. Tilbakemeldinga til Stortinget er sett ut frå førebelse vurderingar frå oljeselskapsgruppa Barents Sea Oil Infrastructure, oppført av Equinor.

Kostnadsanslaga, som òg omfattar eit alternativ med skip-til-skipsomlasting i fjorden til 1,5 milliardar kroner, er ifølgje dokumentet til Stortinget plaga med ei usikkerheit på pluss-minus 40 prosent. Equinor meiner det er behov for ytterlegare utgreiingar fram til hausten 2019.

Høgres fraksjonsleiar i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Stefan Heggelund, er ikkje glad for at avgjerda om terminal ved Nordkapp blir skove eit år fram i tid når Stortinget bad om eit avgjerdsgrunnlag allereie i haust. Han viser òg til at Equinor tidlegare har drive opp forventingane til lokale ringverknader med ei terminalløysing.

I Equinor presiserast det at usikkerheten framleis er stor, og ein ønsker ikkje å forskuttere utfallet. Det blir understreka at ei avgjerd hausten 2019 er tidsnok til å rekke feltoppstart i 2022.

Johan Castberg-feltet er basert på funna Skrugard, Havis og Drivis i åra 2011 til 2014. Det skal byggjast ut med eit produksjons- og lagerskip knytet til undersjøiske satellittar, og har eit budsjett på 49 milliardar kroner. Oljereservane er berekna til 558 millionar fat.

