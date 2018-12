Dagbladet: Verdifulle Munch-bilde er borte

innenriks

Det er Munchmuseet som har ansvaret for verka. Då avisa for eitt år sidan bad om ei oversikt over kva for bilde i den omfattande Stenersensamlingen som er forsvunne, så var svaret dei fekk 26. Men i ei oversikt over forsvunne kunstverk som Dagbladet presenterte torsdag, avslører avisa at minst 47 kunstverk er borte.

Seks Munch-verk som Munchmuseet ikkje visste at var borte, er blant dei forsvunne bilda. Dette dreier seg om dei grafiske verka «Omega græt», «Marats død», «Gråtande ung kvinne ved senga», «Portrett av fru R.», «Tiergarten-Berlin» og barnebildet «Åge Christian Gierløff».

Munchmuseet overtok ansvaret for kunstsamlinga i 2010 etter at Oslo kommune fram til då hadde hatt ansvaret for samlinga til kunstsamlaren Rolf E. Stenersen.

Elisabeth Munch-Ellingsen, som er oldebarn av Edvard Munchs bror, reagerer på at ei stor mengde kunstverk er borte.

– Heile denne ivaretakinga av så verdifulle bilde, både kunstnerisk og økonomisk, er verkeleg skandaløs. Eg tenker ikkje nødvendigvis på det økonomiske, men at det er ein verdifull arv. Det offentlege får ei gåve og eit ansvar, og så blir ikkje ansvaret tatt seier Munch-Ellingsen.

Direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet kan ikkje seie noko om kvifor registreringa av verka har vore mangelfull. Han meiner handteringa av samlinga må sjåast i lys av eit symptom på eit større spørsmål om korleis vi som samfunn tar vare på kunsten og kulturarven vår.

