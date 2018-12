Virke ventar julehandel for 3,7 milliardar kroner i dag

innenriks

– Ved utgangen av veke 50 var det att åtte handledagar før jul, og våre berekningar viser at vi vil handle for nærare 21 milliardar kroner i denne perioden. Viss omsetnaden i veke 51 blir som forventa, vil vi få ein vekst i julehandelen på rundt 0,5 prosent i perioden frå 1. til 24. desember i forhold til i fjor, seier Bror William Stende, direktør for Virke faghandel.

I veke 50 omsette kjøpesentera for 1,1 prosent meir enn i same veke i fjor, og salet auka med heile 39 prosent frå veke 49, ifølgje Kvarud Analyse som baserer seg på tal frå 190 kjøpesenter i heile Noreg.

– Det ser ut til at lønn og pensjon på kontoen har sett skikkeleg fart i omsetnaden i veke 50. Alle bransjar viser solid omsetnadsauke, og søndagsomsetnaden 16. desember var 72 prosent høgare enn søndagsomsetnaden 9. desember, seier Stende.

