Torskekvotane blir lågare neste år

– Den totale torskekvoten går ned i 2019. Det betyr at alle flåtegruppene får fiske mindre. I tillegg strammar vi inn for å sikre at kvotane ikkje blir overfiska, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik i ei pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet har sett kvotane for torsk, hyse og sei nord for 62. breiddegrad for 2019. Kvotane er mellombelse mens ein ventar på komplette tal for fisket i år.

Departementet påpeikar at det har vore omfattande overfiske av torsk i det som blir kalla open gruppe i kystflåten. Dei fleste i denne gruppa har fiske som binæring. Departementet strammar no inn reglane for å delta i fisket i denne gruppa.

– Eg har stor forståing for at dette kan setje mange i ein vanskeleg situasjon, men vi er nøydde til å ta grep for å sikre at også denne gruppa tilpassar seg delane sine av totalkvoten, seier Nesvik.

Ordninga med distriktskvotar blir avvikla neste år, fordi ho har vore lite utnytta, opplyser departementet. Ordningas skulle sikre foredlingsindustrien i Gamvik og Lebesby tilgang til fisk utanom sesongen.

Fiskeriministeren har bedt om at det blir utarbeidd ein ny oppattbyggingsplan med forslag til tiltak for å forvalte kysttorsken betre.

(©NPK)