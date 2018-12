Togtrøbbel, snø og glatte vegar i juletrafikken

innenriks

Fredag var det kolonnekøyring på riksveg 7 over Hardangervidda på grunn av uvêr, og ventetida vart berekna til om lag éin time. Også på fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland i Buskerud måtte Statens vegvesen innføre kolonnekøyring på grunn av ruskevêr.

På svært mange fjellovergangar vart det meldt om både snø, snøslaps, is og glatte parti. Fleire overgangar er dessutan stengd for vinteren, som Sognefjellet som vart stengd tidlegare denne veka.

Snøkaoset i sør førte til fleire hendingar. På fylkesveg 410 ved Hantho i Tvedestrand vart to vaksne og eit barn sende til legevakt etter at bilen dei sat i, kom over i motgåande køyrefelt på det glatte føret. Og på Østerholtheia på E18 i Gjerstad vart to vogntog ståande bom fast.

Snøvêret minkar i Sør-Noreg

Allereie før den store juleutfarten, oppmoda både Trygg Trafikk og NAF folk om å stresse ned, la mobilen liggje og pakke julegåver og anna trygt i bilen. 22. desember er tradisjonelt den årlege store bulkedagen.

Meteorologane varsla avtakande snøvêr utover fredag kveld, men samstundes blei det varsla kaldare vêr og ei snøgrense som vil trekke seg nærare kysten i Vest-Agder. Det meste av Sør-Noreg får likevel opphald i helga, mens det kan komme noko snø i Trøndelag og Møre og Romsdal laurdag. Nedbøren kjem likevel som regn langs kysten.

I Nord-Noreg vil det komme meir snø mange stader vesle julaftan.

Togtrøbbel

Togtrafikken gjekk ikkje heilt som han skulle fredag. Sørlandsbanen hadde akkurat opna for trafikk etter å ha vore stengd i seks timar mellom Kristiansand og Gjerstad, då eit tog køyrde på ein busk mellom Vegårshei og Nelaug. Ifølgje Bane Nor dreidde det seg om eit mindre tre.

Den første stoppen i togtrafikken kom etter snøtunge tre som låg over kontaktleidningen – straumforsyninga til toga. Banen vart stengd tidleg fredag morgon og opna igjen i 12.30-tida etter at mannskap hadde rydda linja for snø og tre.

Men allereie klokka 13.15 melde NSB om nye problem, togselskapet måtte derfor på ny jobbe med å organisere alternativ transport.

Også på Austlandet vart julereisande ramma av togtrøbbel, då problem på signalanlegget mellom Svingen og Sørumsand førte til både innstillingar og forseinkingar fredag ettermiddag.

Fly til Nordpolen

Fredag var òg den travlaste dagen i flytrafikken i Noreg, og det ser ut til at dei aller fleste flygingane gjekk til oppsett tid.

– Dette er den travlaste dagen i året med 100.000 reisande til og frå Oslo lufthamn og 250.000 totalt i heile Noreg. Både på Oslo lufthamn og generelt i Noreg går flytrafikken bra. Vi har hatt nokre mindre forseinkingar, men i det store og heile har avgangane gått til oppsett tid, seier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til NTB.

Det gjeld òg dei populære «juleavgangane» til juledestinasjonar som Nordpolen, Skomakergata og Låven, og ikkje minst Reisa til julestjerna, som Oslo lufthamn har sett opp dei siste dagane.

– Dei går heilt utmerka, dette er ein morosam liten ting vi gjer berre for å skape litt ekstra julestemning. Vi satsar på at alle dei som skal reise til til dømes Nordpolen, kjem fram. Julenissen les opp informasjon om flygingane og dette er noko folk synst er veldig hyggeleg, smiler Løksa.

