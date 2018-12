Terrortiltalt kvinne nektar skuld

innenriks

Politiet meiner kvinna lét seg rekruttere til ekstremistorganisasjonen mens ho budde i Nordfjord, men dei mistenkjer ikkje at ho har samarbeidd med nokon i nærområdet.

Tiltalen mot kvinna vart kjent tidlegare i veka, og no kommenterer advokat Steingrim Wolland saka overfor NRK.

– Ho er heilt avvisande til tiltalen, seier Wolland, og legg til at ingen i lokalmiljøet har oppfatta henne som radikalisert eller påfallande religiøs.

Kvinna vart gripen på flyplassen på Gardermoen i desember i fjor, ifølgje NRK. Politiets tryggingsteneste meiner ho hadde prøvd å slutte seg til ekstremistgruppa IS i Syria. Trass i at ho aldri nådde fram, er kvinna tiltalt for å ha delteke i IS.

– Deltakinga skjer mens ho framleis er i Noreg. Tiltalen går på å bidra i samband med propagandaverksemd for IS og å setje personar i kontakt med fasiliteringsnettverket til gruppa i Syria, sa statsadvokat Marit Formo i Det nasjonale statsadvokatembetet tidlegare i veka.

– Ho nektar for planar om la seg rekruttere til IS, eller at ho ville til IS-land, seier Wolland. Kvinna er heller ikkje einig i den delen av tiltalen som seier at ho har overført pengar til terroristar.

(©NPK)