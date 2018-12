KrF fram, men framleis under sperregrensa

innenriks

I målinga, som Ipsos MMI har utført for Dagbladet, får KrF ei oppslutning på 3,8 prosent, ein auke på 0,5 prosentpoeng. Venstre går motsett veg og får redusert oppslutninga med 0,6 prosentpoeng, til 3 prosent.

– Venstre og KrF slit begge, og det bidreg til å svekkje denne blokka som skal danne regjering, konstaterer valforskar Bernt Aardal. Han legg til at Venstres plassering under sperregrensa ikkje ser ut til å vere eit blaff, men at hovudmønsteret er at partiet får mindre enn fire prosents oppslutning.

Arbeidarpartiet er største parti med ei oppslutning på 28,5 prosent, noko som er 2,7 prosentpoeng lågare enn i november. Høgre får auka oppslutninga med 1,9 prosentpoeng, til 24,7 prosent.

Sosialistisk Venstreparti går fram 2 prosentpoeng, til 8,1 prosent. Dette er det beste resultatet for partiet på denne målinga på ni år.

For dei andre partia er oppslutninga slik: Raudt 2,7 (-0,9), Senterpartiet 10,4 (-1,3), Miljøpartiet Dei Grøne 3,7 (+1,2) og Framstegspartiet 12,8 (uendra).

Målinga er gjennomført ved telefonintervju med 944 røysteføre i eit representativt utval av befolkninga, og feilmarginen er berekna til mellom 1,2 og 3,2 prosentpoeng.

