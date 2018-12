Farida-saka blir anka

innenriks

10. desember frikjende Oslo tingrett Utlendingsnemnda og avgjorde dermed at den afghanske jenta Farida (13) og familien som budde på Dokka, ikkje får komme tilbake til Noreg.

– Etter nøye samråd med støttegruppa og advokat Arild Humlen har familien komme fram til at dei ønsker å anke dommen frå tingretten 10. desember. Familien er slitne og medtatte etter mange rundar i retten, men dei ønsker likevel ikkje å gi opp. Dei håpar at ved å anke så kan dei få til ei endring som ikkje berre hjelper dei sjølve, men òg andre i framtida, skriv støttegruppa for Farida i ei pressemelding.

Det var Støttegruppa for Farida som stemna Utlendingsnemnda (UNE) i juni etter vedtaket om at Farida og familien ikkje får komme tilbake til Noreg. Familien vart tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015.

