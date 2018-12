Statnett har avdekt grove brot hos underleverandør

innenriks

ABB har tatt på seg ansvaret for å rydde opp, ifølgje ei pressemelding frå Statnett. Tilhøvet er meldt til politiet.

Arbeidarar har fått lønn etter norsk tariff, men det har vorte kravd tilbakebetaling av store delar av lønna når dei har vore i heimlandet under friperiodar eller i feriar. Arbeidarar har også fortalt om truslar og sanksjonar dersom dei ikkje har følgt dette. Arbeidarane skal heller ikkje ha fått lønnsslippar eller annan dokumentasjon på lønna, opplyser Statnett i ei pressemelding.

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Vi føreset sjølvsagt at alle leverandørane våre sørgjer for at norsk lov og kontraktane våre blir følgde, også av underleverandørane deira, seier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Statnett har fått forsikring frå ABB om at ulovlege pengeoverføringar skal tilbakebetalast og at kontrakten med underleverandøren skal avbrytast.

– Dette er tredje gong i løpet av dei siste åra at vi avdekkjer grove brot på krava til lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar til store internasjonale selskap. Det er svært alvorleg og ein uhaldbar situasjon, seier Borgen.

