Solberg: Fleirtalsregjering vil gi større stabilitet

– I januar går vi i gang med forhandlingar om ei utviding av regjeringa. Dette er kanskje min siste halvårlege pressekonferanse som leiar for ei mindretalsregjering, sa Solberg under ein pressekonferanse torsdag formiddag.

– Eg meiner vi har fått til mykje som mindretalsregjering. Men sjølvsagt vil moglegheita bli endå større med ei fleirtalsregjering. Det gir større stabilitet, understrekar statsministeren.

Turbulent år

Sjølv om det no blir forhandlingar om ei fleirtalsregjering, har 2018 vore eit turbulent år for Solberg, med to statsrådsavgangar, metoo-avsløringar og hard kritikk for svikt i arbeidet med sikkerheit og beredskap.

– Alle veit at det har vore ein del politisk støy. Men på den politiske Richter-skalaen er det knapt registrerbart, særleg viss vi samanliknar oss med verda rundt oss, seier Solberg.

Solberg understrekar at ei ny regjering må halde fram arbeidet med å omstille norsk økonomi ved å kombinere økonomisk vekst med å redusere klimautsleppa. Samtidig handlar mykje om å kvalifisere fleire innvandrarar, folk med hol i CV-en og med nedsett funksjonsevne for arbeidslivet.

Attval

Solberg meiner ei eventuell borgarleg fleirtalsregjering vil ha gode moglegheiter for å bli attvald i 2021.

– Men vi veit òg at attval ikkje kjem av seg sjølv. Det krev hardt arbeid. Vi må halde fram å levere på løfte og ambisjonar.

– Det viktigaste er å skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det er vi godt i gang med, men vi er ikkje i mål. Vi kjem aldri til å vere i mål med denne typen spørsmål.

