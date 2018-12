Karantenenemnda: Sandberg braut Iran-karantenen han var ilagd

innenriks

Nemnda har vurdert Sandbergs møte i Iran 30. oktober og 20. november i år, etter at han tidlegare i år gjekk av som fiskeriminister.

– Karantenenemnda har komme til at du har brote vedtaket om karantene du vart ilagd 20. september 2018. Du blir pålagt å avstå frå slike aktivitetar i den attverande tida av karantenen. Du blir òg pålagt å avstå frå slike aktivitetar i perioden med sakforbod, innan felta sakforbodet gjeld for, heiter det i avgjerda, som er stila til Per Sandberg.

Det var NRK som først omtalte avgjerda.

– Karantenenemnda gjer oppmerksam på at dersom du deltek i nye møte eller seminar eller liknande i karantenetida, eller involverer deg i saker som blir omfatta av sakforbodet i den perioden sakforbodet gjeld, vil det kunne vere aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg eit gebyr, heiter det vidare.

Sandberg kan innan tre veker be Karantenenemnda om ei ny vurdering av saka.