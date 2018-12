XXL-kollaps på børsen etter skuffande kvartalstal

innenriks

XXL la fram skuffande tal for fjerde kvartal tysdag ettermiddag og vart straffa av investorane rett etter børsopning onsdag. Aksjekursen stupte då børsen opna, og to timar seinare var han ned rundt 42 prosent.

For året som heilskap, varslar XXL resultat som ligg under forventingane til analytikarane. XXL legg mykje av skulda for utviklinga på ein feilslegen black friday-strategi og ein generelt for aggressiv prisstrategi.

På ein pressekonferanse tysdag vart det kunngjort at Tolle Grøterud blir mellombels konsernsjef etter at Ulf Bjerknes valde å trekke seg berre 55 dagar etter at han tok til. Bjerknes er den førebels siste i ei rekkje sentrale leiarar som har slutta i XXL dei siste månadane.

I løpet av 2018 har XXL-kursen falle med nesten tre firedelar – rundt 72–73 prosent. Dei to siste åra har børsverdien falle med 12 milliardar kroner eller rundt 80 prosent frå toppnivået, ifølgje Dagens Næringsliv.

Hovudindeksen på Oslo Børs var etter eit par timars handel onsdag svakt ned, med 0,1 prosent til 815,6 poeng. Eit fat nordsjøolje gjekk for snautt 57 dollar etter ei prisstiging på 1,4 prosent sidan midnatt.

